La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un mensaje claro. Tal como ha señalado en sus redes sociales: "La emergencia meteorológica no ha finalizado", sino que "la DANA sigue sobre España" y "se están produciendo tormentas muy intensas". Por lo tanto, "vamos a seguir así gran parte de la semana", avisa.

Así, desde la cuenta de la AEMET de la Comunidad Valenciana (@AEMET_CValencia) señalan que "el peor día del temporal fue el martes, pero se van a seguir produciendo fenómenos adversos toda la semana". Desde luego -matizan- "no con la dimensión del martes, pero llueve sobre mojado".

Además, recuerdan que "no es que solo llueva sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia". Por tanto, desde la Agencia piden "actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de los servicios de emergencias (GVA112), del Gobierno de la Generalitat valenciana y desde los agentes de bomberos.

"No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve", insisten desde esta entidad, antes de recordar que muchas víctimas se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. "La crecida de un barranco se produce muy rápida. Por favor, mucha precaución", finaliza la AEMET.