La celebración del fin de año en la Puerta del Sol de Madrid, con las tradicionales doce uvas, tendría un aforo reducido de llegar a producirse este año, ha señalado la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

"No tenemos tomada la decisión porque quedan muchas semanas, sabemos que en 8, 10 días la situación puede cambiar de manera importante", ha expresado durante una entrevista en 'Onda Madrid'.

En este punto ha destacado que el incremento de casos Covid-19 en la capital no es tan grande "como en otros países y capitales de Europa". "Faltando más de un mes, tenemos tiempo para evaluar lo que pasará antes. De celebrarse, el aforo sería más reducido que otros años, pero hasta no estar más cerca no podemos decir", ha reiterado la delegada.

Este mismo viernes comienza en la capital el dispositivo de seguridad para la Navidad, con hasta 726 agentes de Policía Municipal de refuerzo los fines de semana. Sanz ha pedido "responsabilidad individual a todo el que vaya al centro a disfrutar de estas fiestas", en las que hoy coincide el encendido de las luces navideñas y el Black Friday.

Por ello ha recordado que la mascarilla debe emplearse cuando no se pueda guardar distancia de 1,5 metros así como procurar "espaciar esas compras a lo largo de estas semanas".

Además, ha recordado que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) son gratis este fin de semana, y que el equipo de Gobierno "va a evaluar lo que ocurre este fin de semana" y se podría estudiar aplicarlo en otros momentos.