Cedric Lodge, el gerente de la morgue de Harvard en Massachusetts que vendía órganos de cadáveres donados a la ciencia

Cedric Lodge, un trabajador de la morgue de la Universidad de Harvard, se lucró durante años vendiendo partes de cuerpos humanos donados con fines médicos y educativos. Lodge robaba cabezas, cerebros, piel y huesos, y los trasladaba a su casa en New Hampshire, donde junto a su esposa los vendía. Este negocio ilegal se extendió desde 2018 hasta 2022, y Lodge incluso permitía que los compradores visitaran la morgue para seleccionar las partes deseadas. Lodge ha admitido su culpabilidad, evitando un juicio y enfrentando una pena de hasta diez años de prisión. Aunque algunas familias demandaron a Harvard, las demandas fueron desestimadas por un juez. El decano de la Facultad de Medicina de Harvard, George Daley, calificó el comportamiento de Lodge como "moralmente reprensible".

Cabezas, cerebros, piel y huesos. Son las 'mercancías' con las que un trabajador de la morgue de la Universidad de Harvard en el estado Massachusetts se ha estado lucrado durante años. Se trata de partes de cuerpos humanos que habían sido donados a la institución académica con fines médicos y educativos, pero que Cedric Lodge robaba y trasladaba a su casa Goffstow (en New Hampshire) donde junto a su esposa los ponía a la venta.

Unos hechos que los fiscales del caso aseguran se habrían repetido desde el año 2018 a 2022. Un tiempo durante el que Lodge, incluso, abría las puertas de la morgue que regentaba desde hacía dos décadas a potenciales compradores. De esta manera, podían examinarlos y elegir qué partes deseaban adquirir. Si bien los investigadores apuntan a que lo más común era que tras comprar a Lodge, estos los revendían

Mientras que la esposa de Lodge se declaró culpable ya el pasado año, ahora es él quien ha admitido haber transportado órganos y otras partes humanas a través de las fronteras estatales, según un escrito judicial presentado este miércoles en la corte federal en Williamsport, Pensilvania, que ha recogido la agencia Reuters. Si bien Lodge, de 57 años, ya fue arrestado en el año 2023, con esta declaración de culpabilidad evita el juicio contra él que estaba previsto arrancara el próximo 5 de mayo. Ahora, enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión.

Aunque, algunas de las familias que confiaron los restos de sus seres queridos a Harvard presentaron una docena de demandas contra la escuela tras el arresto de Lodge y otros acusados en el escándalo, en las que denunciaban que los implicados habían maltratado los cadáveres de sus familiares, un juez las desestimó.

A ojos del magistrado, las demandas no alegaban de manera plausible que la institución académica no actuara de buena fe en el manejo de los cuerpos, como tampoco demostraban que Harvard fuera legalmente responsable de la "horrible" conducta de Lodge. A pesar de ello, no obstante, las familias esperan a que el tribunal superior de Massachusetts decide si revoca esta decisión.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, George Daley, no dudó en tachar este jueves el comportamiento de Lodge como "moralmente reprensible y vergonzoso" para las personas que habían elegido donar a la escuela los restos de sus seres queridos. "Aunque Lodge ha aceptado declararse culpable y asumir la responsabilidad por sus crímenes, esto probablemente brinda poco consuelo a las familias afectadas", lamentó.