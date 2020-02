El 23 de marzo de 1993 Antonio Anglés se encontraba a bordo del barco 'City of Playmouth' cuando se le vio por última vez. La tripulación lo reconoció y lo metió en un camarote del que escapó poco después a bordo de "un bote salvavidas". Volvieron a atraparlo y lo que pasó luego sigue siendo a día de hoy inexplicable.

El capitán del barco, Kenneth Steven, rompió su silencio en 2018 en Equipo de Investigación, como muestra el vídeo, y tras escuchar su testimonio la Policía mandó al Juzgado de Instrucción de Alzira un informe sobre la posible ayuda que podría haber recibido Anglés. Ahora, según ha publicado Las Provincias, la jueza ha pedido que el capitán de la embarcación declare.

"No pudo escapar sin ayuda"

"Uno de los miembros de la tripulación lo encontró en la cabina de dirección, cerca de la sala de máquinas y lo trajo hasta mí. No hablaba mucho, pensaba que era portugués porque tenía pasaporte portugués y estaba bastante tranquilo, vestido como se puede esperar de un pescador, nada fuera de lo normal", contó el capitán.

"En un principio, lo encerramos en un cuartucho donde nosotros guardábamos la cerveza, luego lo llevamos a un camarote vacío donde pensábamos que estaría seguro y lo encerramos con llave. Había gente cerca vigilándole, pero en un momento dado se las arregló para salir del camarote y escapó en un bote salvavidas", recordó Kenneth Steven.

"Escapó en una barca hinchable que debió dejar caer al mar desde unos siete metros de altura. Escapó en medio de la bahía de Bizkaia durante la noche cuando la mayoría estábamos durmiendo, fue una locura muy arriesgada. Entonces, emitimos un mensaje de radio a todos los barcos avisando a cualquiera que estuviese en nuestra frecuencia, los franceses mandaron un avión que lo encontró, lo recogió y lo subió de nuevo a bordo", añadía en su testimonio para equipo de Investigación.

"Después, lo volvimos a meter en el mismo camarote y cerramos las ventanas para que no pudiera abrirlas, también las atrancamos por fuera e hicimos lo mismo con la puerta. Era materialmente imposible que él saliese", destacó.

Entonces, el barco llega a Dublín y en el puerto las autoridades subieron a bordo para llevárselo, pero se produjo la gran sorpresa: se había ido.

"¿Cómo era posible? La madera seguía en la puerta, alguien tuvo que dejarle salir y haber recolocado la madera. No pudo escapar de ese camarote sin ayuda", exclamaba Steven.

Décadas después, el capitán reconoció a Antonio Anglés en una fotografía que no ha visto previamente y se negó a desvelar quién había sido considerado sospechoso. "No, no puedo decir de qué miembro de la tripulación sospechaba la Policía. No puedo acusar a nadie sin pruebas, no puedo hacer una acusación".