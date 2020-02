"No pudo escapar sin ayuda". Es la contundente conclusión de Kenneth Steven, el capitán del barco 'City of Plymouth' en el que escapó Antonio Anglés desde Lisboa rumbo a Irlanda. Sus palabras ante las cámaras de Equipo de Investigación han llevado al Juzgado de Instrucción de Alzira a pedir su declaración oficial.

Era el 23 de marzo de 1993 y el 'City of Plymouth' cubría la ruta marítima Lisboa-Dublín. Kenetth Steven fue consciente, ya a bordo del navío, de que alguien -Antonio Anglés- viajaba a bordo de su barco como polizón. Fue uno de los miembros de su tripulación quien lo encontró en la cabina de dirección, junto a la sala de máquinas, y lo llevó ante el capitán de la nave. "No hablaba mucho, pensaba que era portugués porque tenía pasaporte portugués", recuerda Steven.

"Estaba bastante tranquilo, vestido como se puede esperar de un pescador, nada fuera de lo normal", apunta el capitán del barco, ya retirado. Y continúa: "En un principio, lo encerramos en un cuartucho donde nosotros guardábamos la cerveza, luego lo llevamos a un camarote vacío donde pensábamos que estaría seguro. Lo encerramos con llave".

Su relato arroja aún más dudas en torno a la huida y desaparición de Anglés. El capitán Steven asegura que lo encerraron en un camarote bajo llave y le pusieron vigilancia, pero el asesino de Toñi, Miriam y Desirée consiguió escapar del barco. Había desaparecido. "Había gente cerca vigilándole, pero en un momento dado se las arregló para salir del camarote. Escapó del barco en un bote salvavidas", afirma el capitán.

"Lo volvimos a meter en el mismo camarote y cerramos las ventanas para que no pudiera abrirlas, incluso las atrancamos por fuera"

"Escapó en una barca hinchable que debió dejar caer al mar desde unos siete metros de altura. Una vez en el agua, en un bote pequeño, en medio de la bahía de Bizkaia... da bastante miedo. Esta maniobra la hace durante la noche, cuando la mayoría estábamos durmiendo. Es una locura muy arriesgada", relata Kenneth Steven.

Pero la huida de Anglés no acabaría ahí. El 'City of Plymouth' emitió un mensaje de radio avisando a cualquier barco que se encontrara en su frecuencia. Según el propio capitán del navío, Francia envió un avión en busca del asesino de Alcàsser, que fue hallado en una barca hinchable y devuelto a bordo del barco del que había escapado.

"Después, lo volvimos a meter en el mismo camarote y cerramos las ventanas para que no pudiera abrirlas, incluso las atrancamos por fuera. Hicimos lo mismo con la puerta: la cerramos con maderos por fuera. Era materialmente imposible que él abriese la puerta desde dentro", recuerda Kenneth Steven.

"La madera seguía en la puerta, alguien tuvo que dejarle salir y haber recolocado la madera"

La sorpresa llegó en Dublín. Cuando el 'City of Plymouth' atracó en el puerto de la capital irlandesa, las autoridades subieron a bordo para llevarse al polizón, pero Anglés ya no estaba. Había desaparecido de nuevo y esta vez nadie tenía explicación.

"¿Cómo era posible? La madera seguía en la puerta, alguien tuvo que dejarle salir y haber recolocado la madera. No pudo escapar de ese camarote sin ayuda", asegura el capitán del barco.

No sabía que se trataba de Antonio Anglés

25 años separan aquella extraña huida de la entrevista de Equipo de Investigación a Kenneth Steven. Un cuarto de siglo después, el capitán del 'City of Plymouth' reconoce perfectamente a Anglés en una fotografía que no había visto previamente. Se la mostraron los reporteros del programa de laSexta.

"Cuando esto pasó nadie me enseñó una fotografia, no supimos que era él hasta que volvimos a Liverpool", recuerda Steven. Y continúa: "La Policía inglesa reunió a toda la tripulación y nos contó lo que había hecho este hombre. Tras esa reunión, el oficial se me acercó y dijo que pensaba que uno de los miembros de la tripulación le había ayudado a escapar".

La versión del capitán Steven alimenta aún más la historia negra y las sombras en torno al caso de las niñas de Alcàsser. Diez miembros de una tripulación, varios nombres a los que apuntar y alguien que, según Kenneth Steven, ayudó a escapar a Antonio Anglés en su huida desde España.

"No, no puedo decir de qué miembro de la tripulación sospechaba la Policía. No puedo acusar a nadie sin pruebas, no puedo hacer una acusación", sentencia el capitán del 'City of Plymouth' ante las cámaras de Equipo de Investigación.