Las acusaciones particulares en el juicio con jurado que se celebra en Valencia han calificado como el "mal hecho persona", un "feminicida sin precedentes en España" y un asesino en serie a Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos jóvenes. La Audiencia de Valencia ha celebrado la vigésima jornada de este juicio con jurado, con la exposición de los últimos informes de las acusaciones particulares, los referidos a las fallecidas Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y otras seis mujeres que sobrevivieron a encuentros sexuales con el acusado, tras lo que este miércoles será el turno de "última palabra" de Palma.

El abogado Juan Carlos Navarro, que ejerce la acusación particular de Arliene y Lady Marcela y de otras cuatro víctimas, ha relatado el "ritual" del acusado al ejecutar su "fantasía homicida", consistente en introducir en los genitales de las víctimas cocaína que se convertía en "letal" tanto por la cantidad "desproporcionada" como por su pureza, superior al 80 %. Ha explicado que Palma se aseguraba de "ejecutar" a cada "presa", pues una vez consideraba que la había "comprado" al contratar sus servicios como prostituta y la tenía "postrada desnuda", ya le era fácil "ejecutarla con su arma", el "veneno" al que era asimilable esa droga, de la que era "experto conocedor" dados sus antecedentes por narcotráfico.

"Es el experto tirador que cuando dispara no va a fallar", ha aseverado Navarro, quien ha considerado que esta persona "tremendamente fría y calculadora" es un "asesino en serie" que tenía "todo perfectamente orquestado", desde que cometió los asesinatos hasta su posición en el juicio, y se ha mostrado convencido de que hablará mañana para "continuar su manipulación". El abogado ha considerado que solo el testimonio de las siete víctimas que sobrevivieron y que han coincidido en relatar el mismo 'modus operandi' (les introducía la cocaína en los genitales sin consentimiento) está "desequilibrando" la balanza de la justicia en favor de ellas, a lo que se suman las "evidencias" sobre las tres fallecidas.

Ha señalado que Palma no ha contestado a las acusaciones porque "quien miente ha de tener buena memoria", y ha indicado que se trata de un "feminicidio invisible", ya que sus víctimas -mujeres vulnerables a las que convencía de su "ritual" de 'fiesta blanca' porque necesitaban dinero- no querían revivir la experiencia y preferían olvidar. Isabel Carricondo, abogada de una de las supervivientes, llamada Sintique, ha aseverado que Palma es, además "el mal hecho persona", un "feminicida sin precedentes en la historia de España", y ha reclamado "que se haga justicia" para que a todas las mujeres se las respete.

Ha tachado al acusado de "asesino serial" y de "depredador", porque según ha dicho mató a tres mujeres y lo intentó con "al menos siete más", a las que engañó a través del juego sexual denominado 'fiesta blanca' hasta "convertirse en un sádico para matarlas", al tiempo que ha calificado de "heroína" a la madre de Marta Calvo. Vicente Escribano, abogado de otra de las supervivientes, Irene, ha pedido un veredicto de culpabilidad tras un juicio que, según ha dicho, ha mostrado un "relato aterrador de violencia, ensañamiento e ignominia", así como "un auténtico viaje al infierno, causado por un monstruo y asesino en serie". Ha destacado que su clienta "tuvo la suerte de no morirse, no porque Palma no hiciera lo posible y lo imposible para ello", ya que la "embadurnó" de cocaína de gran pureza y en cantidad, y ha afirmado que este "doctor Jekyll y Míster Hyde" era conocedor de los efectos que tenía la cocaína y de qué quería hacer con las víctimas.