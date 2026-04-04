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¿Qué significarán?

El caso de las baldosas picantes: los dibujos eróticos que inundan Cataluña y que nadie de dónde salen

Los detalles Desde que hace cuatro años aparecieran las primeras en Manresa, estas ilustraciones están ya en más de 60 municipios desde Tarragona hasta el Pirineo. "De la noche a la mañana la vi puesta", dicen.

Baldosa erótica en Cataluña
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"No sé qué significa, es algo muy obsceno". Es algo que se escucha en varios puntos de Cataluña. Es algo que lleva escuchándose en la zona desde que hace cuatro años, en Manresa, aparecieran las primeras baldosas eróticas. Porque nadie sabe qué son. Porque nadie sabe ni quién está detrás. Porque, a pesar de que se han visto en más de 60 municipios desde Tarragona hasta el Pirineo lo que rodea a estos objetos es todo un misterio.

El contenido y el estilo de las mismas es parecido, pero hay algunas que incluyen hasta pareados algo picantones. "La llangonisa de Manresa creix decidida i ben de pressa' (La longaniza de Manresa crece decidida y bien deprisa), supongo que se referirá a otra cosa", cuentan sobre una de estas baldosas.

Nada se sabe. Del autor, tampoco. Solo que, de repente, estaban ahí. "De la noche a la mañana la vi puesta", dicen sobre estas baldosas.

Se suelen ver, sobre todo, en puentes y en viaductos, y hay a quien llama la atención que el artista o la artista en cuestión haya optado por esta vía para mostrar su arte: "Es curioso que haya esto en vez de un grafiti. Se lo ha currado".

La duda, si se han de quitar o si no. "Habría que cambiar muchas cosas en ciudades como esta antes que tonterías así", afirman.

Una de las teorías que se baraja es que aparezcan en zonas donde se han cometido infidelidades.

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