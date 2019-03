La carta de Diego, de 11 años, antes de suicidarse: "No aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir"

"Papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré, como nunca me olvidaré de vosotros..." Este no es más que un fragmento de la conmovedora carta que dejó Diego a su familia minutos antes de tirarse desde un quinto piso.

'Os echaré de menos y espero que un día podamos volver a vernos en el cielo', escribía Diego en la carta dirigida a sus padres

Diego no soportaba ir al colegio a diario. Lo explicaba en su escrito. Y no encontró otra salida que no pasara por el suicidio. Ocurrió el pasado mes de octubre en Madrid y ahora sus padres buscan respuestas. Piden una investigación hasta las últimas consecuencias de las causas que llevaron a su hijo a acabar con su vida.

La asociación madrileña contra el acoso escolar tiene constancia de tres casos de 'bullying' en este mismo centro, el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Villaverde, que no ha querido recibir a laSexta.



A su vez, el juez quiere archivar la causa porque la inspección no encontró indicios de acoso en el centro escolar; pero los padres ha recurrido el archivo el archivo del caso y tienen pendiente una reunión con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. "En este caso no se habia detectado una situación de acoso escolar", apunta la mandataria popular.



A raíz del caso de Diego, el ministro de Educación ha anunciado la creación de un teléfono de ayuda similar al 016 y dirigido a quienes sufren acoso escolar para así poder atajar casos tan trágicos como el de Diego.