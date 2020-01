Carolina Durante se vio obligado a interrumpir uno de sus conciertos debido a una agresión por parte de un hombre a una chica del público el pasado sábado 25 de enero en la sala Moon de Valencia.

Durante la actuación se vivieron momentos de tensión cuando el vocalista de la banda, Diego Ibáñez, se percató de que un hombre acababa de agredir a una joven. Ante lo sucedido, los miembros del grupo no dudaron en detener la música y señalar públicamente al agresor, "tú, fuera. Vas a pegar a una chavala, no me jodas macho", sentenció el cantante.

A partir de este momento fue la seguridad del local la que se encargó de la situación al expulsar al hombre. Por su parte, el público aplaudió la actitud de la banda por haber detenido el concierto y no permitir actos machistas como el que se vivió el pasado sábado.

Pero no solo el público agradeció este gesto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha felicitado y aplaudido públicamente la actitud de los autores de 'Cayetano' al no tolerar incidentes como este.

"Bien hecho. Las violencias machistas no deben tener cabida en ningún ámbito de nuestra sociedad. Todas y todos, en privado y en público, tenemos que plantar cara" escribió la ministra en Twitter, donde también compartió el vídeo donde se puede ver el momento en el que el grupo para el concierto y piden que expulsen al agresor.

Por su parte, el propietario de la sala donde se hizo el concierto, el grupo empresarial Salamandra, han rechazado este tipo de conductas y han apoyado al grupo en su decisión.