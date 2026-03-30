La cantante Yurena se desvincula de la paliza de unos agentes de seguridad a una pareja de fans en un concierto: "La investigación está en manos de la Policía"

El contexto El pasado viernes, unos agentes de seguridad propinaron una paliza a una pareja que asistió al concierto de Yurena. Este lunes, la cantante y la organizadora han lanzado un comunicado. "En cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido, facilitamos toda la información requerida a las autoridades", aseguran.

El pasado viernes, en el concierto de Yurena en el Palacio de Vistalegre, Madrid, Adrián y su pareja sufrieron una brutal agresión por parte de agentes de seguridad, quienes les insultaron y amenazaron. La organización del evento y Yurena condenaron la violencia a través de un comunicado en redes sociales, aclarando que ni ellos ni la cantante son responsables del incidente, ya que ocurrió fuera de su gestión. Han colaborado con las autoridades para la investigación. Testigos describen cómo la pareja fue golpeada sin mediar palabra, mientras que el comunicado lamenta que el evento, destinado a ser un espacio seguro, se viera empañado por la violencia.

El pasado viernes, unos agentes de seguridad propinaron una brutal paliza a una pareja que asistió al concierto de Yurena. Ocurrió en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, y las víctimas fueron Adrián y su pareja, que según contaron a laSexta, siguen en shock. "Nos dijeron: 'Maricones de mierda, os vamos a matar'". aseguran.

Este lunes, la organización del evento y la cantante han publicado un mensaje en redes sociales. Un comunicado firmado por Locamente y Yurena en el que quieren dar su versión sobre lo vivido tras el concierto: "Ante los hechos ocurridos al término del concierto del pasado viernes, queremos comunicar lo siguiente: condenamos cualquier tipo de violencia, sin excepción".

Tras esta condena hacia la violencia verbal y física que sufrieron los dos agredidos, el comunicado se centra en aclarar que ni los responsables de la organización del evento musical, ni la cantante tienen responsabilidad por lo ocurrido. "El incidente tuvo lugar fuera de nuestra gestión directa, y ni el equipo de LOCAMENTE ni YURENA estuvimos involucrados", reza el mensaje.

Y continúa: "En cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido, facilitamos toda la información requerida a las autoridades y hemos mantenido el contacto con las partes afectadas. La investigación está en manos de la Policía, a quienes corresponde esclarecer los hechos".

Según relataron Adrián y su pareja a laSexta, una vez terminada la actuación, ellos seguían en la pista cuando sintieron un agarrón por la espalda. Los tiraron al suelo y los golpearon con brutalidad. "Muy rápidamente empezaron a pegarles, sin mediar palabra. Uno sacó la porra y le lio a porrazo limpio", dijo un testigo.

Pero lo que sucedió el pasado viernes en el concierto de Yurena fue que unos agentes de seguridad propinaron una brutal paliza a una pareja. En el vídeo se puede ver cómo uno de los agentes llega a tirarles el móvil al suelo. No quieren que quedase grabado. "Vinieron lanzándose con las piernas en el aire, a patadas", ha denunciado un testigo, mientras que Adrián ha contado que tiene "el pie derecho y la rodilla izquierda fatal y el labio roto".

Brutal paliza de unos agentes de seguridad a una pareja que acudió al concierto de Yurena: "Nos dijeron: 'Os vamos a matar, maricones"

Ante esto, el comunicado de Yurena asegura que el objetivo del concierto distaba mucho de lo vivido, pues consideran que en estos conciertos se crea un lugar seguro para cualquier persona. "Desde Locamente trabajamos para crear espacios seguros y para todxs y lamentamos profundamente que algo así empañara lo que debía ser una noche de celebración para todas las personas que nos acompañaron".

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