El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, tardó más de una hora en recibir la comunicación de que los vecinos debían permanecer en sus casas tras la fuerte explosión originada en la empresa Industrias Químicas delÓxido de Etileno (IQOXE) que causó dos muertos y ocho heridos graves.

La explosión generó una emisión de gases, por lo que Protección Civil pidió a los vecinos de diferentes municipios de la provincia que se confinarán en sus casas. Este aviso, del que la Generalitat tendría que haber informado a los municipios cercanos, según ha explicado el alcalde Muñoz tardó "más de una hora" en llegar. "Y eso que yo soy el máximo responsable de la protección civil en el pueblo, según la normativa", ha recalcado.

Muñoz también ha explicado que el centro de coordinación CECAT le avisó a él de que había habido una explosión en una industria química "media hora después" de que se produjera. "Un poco tarde, ¿no?", se preguntaba ante los medios.

Así, el alcalde ha informado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su malestar por cómo se ha gestionado la comunicación del accidente a su ayuntamiento y a los casi 6.000 vecinos del municipio. "La comunicación ha sido el gran déficit de este episodio. Eso es lo que no se hizo en condiciones". "Si se activan las sirenas tenemos mucho ganado. Las tenemos y las usamos en los simulacros, y una vez que hay una explosión, no suenan", ha puntualizado.

La química no avisó de la emergencia, según la Generalitat

Según la versión ofrecida por Protección Civil de la Generalitat, la empresa química donde se produjo la explosión no siguió los protocolos de seguridad, ya que no consta que activara su plan de emergencia interior ni que avisara de la incidencia al centro de emergencias CECAT, ni al 112.

De acuerdo con los protocolos de emergencias, las empresas que sufran algún accidente deben activar su plan de autoprotección interior y avisar al CECAT, de forma que se pueda poner en marcha el PLASEQCAT, el plan de reacción de la Generalitat ante accidentes de tipo químico o industrial, y al teléfono 112.

La investigación abierta a raíz del accidente deberá determinar si la empresa ha incurrido en alguna irregularidad respecto a los protocolos establecidos.

Respecto al hecho de que no se activaran las sirenas para alertar a la población del accidente, Protección Civil lo ha justificado en que las informaciones del siniestro no apuntaban a la posibilidad de una segunda explosión en la petroquímica ni de la existencia de nube tóxica en la zona. Según Protección Civil, pese a que en algún momento se valoró hacer sonar las sirenas por el humo acumulado y lo incierto de las informaciones recibidas sobre la planta, se descartó después que los Bomberos comprobaran que no había riesgos graves para el exterior del recinto químico.

"La situación está controlada"

El alcalde de La Canonja, tras la reunión celebrada en el municipio con los equipos de emergencias y el presidente Torra, los técnicos y los bomberos, han informado de que "la situación está controlada" y no hay riesgo en el municipio pero se debe dejar quemar el combustible que queda en el interior de la zona siniestrada. Tampoco hay emisión de gases.

Tras esta primera fase, ha indicado el alcalde, se podrá entrar en la sala de control para continuar con la investigación y determinar si la causa de la explosión fue "una sobrepresión en el tanque" que estalló "o ha sido otra cosa".