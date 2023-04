Fran es padre de un joven con autismo severo. Su hijo tiene un 88% de discapacidad y brotes de agresividad que acaban en el hospital para toda su familia: "Esa agresividad y violencia ha degenerado en parte de lesiones, mi mujer ha estado hospitalizada, yo hospitalizado, él ha estado hospitalizado".

Nos enseña varias denuncias contra su propio hijo. La Policía ha tenido que acudir en varias ocasiones a su domicilio este año. "Aquí hicimos la denuncia contando todo lo que nos ha estado pasando lo últimos años. No hay nada más duro que tener que denunciar a tu propio hijo porque eres incapaz de controlarlo", confiesa Fran.

Han pedido ayuda a la Comunidad de Madrid. Una plaza en una residencia donde traten sus necesidades. Hacerse cargo de la guarda hasta que su hijo mejore. Pero esta ayuda les ha sido denegada al no considerarse una situación de urgencia.

"Tenemos todo tipo de pruebas que se las hemos presentado a la Comunidad, pero lo único que nos dicen es que vale, que lo estamos haciendo muy bien, y que aguantemos", explica Fran. La Comunidad de Madrid, en cambio, ha asegurado a laSexta que no ha rechazado ninguna solicitud: "En estos momentos existen 340 plazas y muy pocas personas en lista de espera".

Más afectados

Sin embargo, la situación de Fran, la han vivido también otros padres en los últimos años: denuncian que no existen los recursos necesarios y que cuando se solicitan este tipo de ayuda llega tan tarde que a veces "ya ni hace falta". María José no puede evitar llorar al contarnos su experiencia. "Te ponen en una lista, y en esa lista pueden que tarden en dártela tres años. No hay derecho de estar así en las casas, porque existe riesgo, tenemos que inmovilizarles", añade.

"Si yo no tengo una residencia ya mismo, cuando la solicito por urgencia, a mi hijo le puede pasar algo, a nosotros también", expresa María José. Ella y su marido insisten en la falta de recursos para que su hijo Andrés, también con autismo severo, pueda tener una vida digna. Igual que Inma, que nos deja solo su voz porque no quiere que se identifique a su hija: "Todo esto ocurre y no pasa nada, no hay medios para atendernos".

Expertos y asociaciones apoyan a las familias. Luis Simarro, psicólogo especialista en autismo que trabaja con niños y familias que sufren este tipo de situaciones, asegura que "necesitan recursos todo el tiempo en su casa, porque la conducta de agresividad son tremendas y requieren plazas de viviendas o residencias que actualmente son muy escasas". Precisamente, en un momento en que "los casos de autismo severo van en aumento", señala Simarro.