La Policía busca al autor del asesinato de Concha, perpetrado este lunes a plena luz del día en la madrileña plaza de Tirso de Molina, cuando un atracador apuñaló mortalmente a la mujer, de 61 años y dueña de la histórica tienda de uniformes de trabajo 'Viste Bien', poco antes de que ella echara el cierre de mediodía.

El autor de los hechos habría salido de la tienda con la camisa ensangrentada, según ha trasladado un testigo a la agencia Efe. Eran las 13:25 horas y la víctima, que llevaba décadas regentando este negocio del barrio, estaba a punto de cerrar el local cuando fue asaltada por un hombre que portaba un arma blanca.

El atracador, que iba vestido con una camisa de cuadros, le asestó varias puñaladas, al menos una de ellas en el abdomen, y huyó del lugar ante la mirada de viandantes y vecinos que pasaban por la céntrica plaza en ese momento. "Cuando he mirado hacia dentro de la tienda y he vuelto a girarme ya no estaba, había desaparecido", ha relatado el testigo citado por Efe.

Aunque los agentes de la Policía Nacional y, posteriormente, los sanitarios del Samur, intentaron reanimar a la víctima, que entró en parada cardiorrespiratoria y sangraba abundantemente, no lograron salvar la vida de la comerciante. Concha presentaba varias heridas por arma blanca, pero, en una primer inspección, los agentes no localizaron el arma del crimen.

Efectivos del Grupo VI de Homicidios y la Policía Científica acudieron al comercio, donde recabaron pruebas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la tienda, que presumiblemente habrían recogido la sucesión de los hechos.

Hasta el lugar acudieron el marido de la víctima y sus dos hijos, así como otros amigos y compañeros, profundamente consternados por lo ocurrido. Maite, otra comerciante de la zona, describía a la víctima ante los periodistas como una mujer "muy dulce y agradable" que "no se merecía lo que le han hecho".

El de Concha es uno de los tres homicidios de mujeres que se registraron este lunes en la Comunidad de Madrid, junto con el de una mujer en un incendio provocado bajo un puente de la capital y el asesinato de otra mujer en una vivienda de Alcalá de Henares.