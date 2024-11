Los muertos en Paiporta, epicentro de la tragedia, han ascendido a 70, según ha comunicado su alcaldesa. Entre tanta destrucción y negatividad, ha llegado una buena noticia: Ana María Chaler ha encontrado vivo a su hermano entre las ruinas de su casa.

"Tiene una minusvalía total, estaba en una cama geriátrica. Mi madre pesa solo 43 kilos, pero mi hermano se quedó en la cama", describe esta mujer, que después de tres días de agonía por no saber si su hermano estaba vivo o muerto, por fin ha sabido que la Guardia Civil -con ayuda de voluntarios- lo han encontrado con vida y lo han rescatado.

Además, aprovecha esta conexión con laSexta para pedir medicamentos para él: "Necesita oxígeno -es un enfermo cardiaco- e insulinas". "Se lo han llevado vivo a un albergue, pero no sabemos dónde está (...) Es un campeón, ha aguantado flotando dentro de casa y lo hemos perdido todo, menos a él", señala esta afectada, que da gracias a nuestra cadena por "hacer visible la realidad" que están viviendo los vecinos de Paiporta, donde "no queda nada, no hay luz, ni agua potable; y empieza a oler muy mal, también hay bichos", informa.