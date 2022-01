La Guardia Civil busca al autor principal de la brutal paliza a un policía fuera de servicio cuando paró en una gasolinera de Chiclana de la Frontera, en Cádiz Según el agente, se dio cuenta de que había una pareja discutiendo, intentó mediar entre ellos y el hombre comenzó a propinarle puñetazos y patadas.

Tal y como recoge la grabación de las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde sucedieron los hechos, ya en el suelo recibió también golpes, incluso en la cabeza, y a la agresión poco después se unía una de las dos mujeres que acompañaban al agresor, que ya ha sido localizada.

"Empezó a decirme que qué me pasaba, yo le decía que no me pasaba nada y ya se viene hacia mí y es cuando empieza a darme puñetazos", relata el policía agredido, que explica que el hombre le propinó varias patadas, entre ellas una "en la cabeza, sin protección ninguna", otra con la que le rompió un dedo y una que le fracturó las costillas.

Ahora, la Guardia Civil busca al agresor principal, que, según avanza el 'Diario de Cádiz', sería un hombre de 26 años residente en San Fernando con antecedentes penales. Según dicho periódico, la mujer ha sido detenida y los agentes han tomado declaración a la otra persona que aparece en las imágenes, una menor de edad.

De acuerdo con este mismo medio, que cita fuentes de la Guardia Civil, la agresión se produjo en la madrugada del lunes en el Polígono El Toro de Chiclana y, tras la misma, el principal agresor y sus dos acompañantes huyeron en un coche que fue encontrado abandonado horas después.