La negativa a ponerse la mascarilla de un pasajero del Metro de Madrid ha provocado una bronca monumental entre varios usuarios.

"¡Qué no me da la gana!", decía el hombre que no portaba el tapabocas, mientras los pasajeros le reprochaban su actitud: "¡Pues salte del Metro, no molestes a la gente!".

El hombre, se mantuvo en su postura y se negó a ponérsela: "¿Me vais a decir lo que yo debo hacer o no?". Finalmente el hombre abandonó el vagón insultándolos y deseándoles la muerte.