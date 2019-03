Botella no ve necesarias más dimisiones por el caso Madrid Arena

Botella ha explicado tras la firma del protocolo de seguridad en la Cañada Real que no pidió la dimisión a De Guindos tras ser imputado en el caso Madrid Arena. "Me hubiera gustado que siguiera pero comprometió su palabra", ha declarado al recordar las manifestaciones que hizo el ex delegado en la comisión de investigación del Madrid Arena, en las que aseguró que sólo dejaría el cargo si se lo pidiera la alcaldesa o si le imputaran.

Botella dice que no pidió la dimisión a De Guindos

La regidora, asimismo, ha reiterado su confianza plena en la actuación de los servicios de seguridad y emergencias. "Policía y Samur no tuvieron nada que ver con la tragedia de dentro (del Madrid Arena) y actuaron conforme a la legislación vigente", ha declarado.

También ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid recurrirá la imputación de la anterior cúpula directiva de Seguridad. A la pregunta de si se enfrenta a una posible nueva remodelación de Gobierno ante el eventual mantenimiento de la imputación para la concejala-presidenta de Carabanchel y anterior concejala delegada de Seguridad, Fátima Núñez, la alcaldesa ha rechazado más modificaciones. "No pienso hacer otra crisis de gobierno y doy por cerrado el asunto", ha asegurado.

Sobre Juan Antonio Gómez Angulo, nuevo delegado de Medio Ambiente y Movilidad en sustitución de Antonio de Guindos, Botella ha explicado que le ha elegido para el cargo por su "experiencia política", tanto en el Ayuntamiento, como en el Estado y en la Asamblea. "Creo que es la persona idónea y confío en que hará una muy buena labor en el Ayuntamiento", ha manifestado.