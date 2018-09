Bomberos sin camiseta y colegialas 'insinuantes': ¿se cosifica igual el cuerpo del hombre que el de la mujer?

Mujer con falda de colegiala minúscula: es el reclamo de un espectáculo de chicas en Lleida denunciado por su contenido sexista. Estamos cansadas de ver este tipo de carteles con cuerpos femeninos desnudos y provocativos que se utilizan únicamente para atraer.

Abrimos el debate. ¿Es lo mismo la imagen de una mujer sugerente que la de un hombre también sugiriendo?

Es el calendario de bomberos de Zaragoza: se iba a comercializar pero el Ayuntamiento ha pedido que lo modifiquen "porque presenta únicamente un modelo de físico, musculado e idealizado que se corresponde muy poco con la realidad".

Imágenes, dicen, con un mensaje incorrecto: "Siempre relacionadas con la fuerza, con una imagen patriarcal del hombre". Son fotos que se han hecho ellos voluntariamente y las asociaciones feministas diferencian ambos casos. "La imagen del bombero es voluntaria, no es igual que mostrar a una mujer como un objeto para consumo", apunta Ana Aja, feminista.

"Cosificar los cuerpos de los hombres tiene que ver con el dilema de si hay que cosificarlos cuerpos o no, pero en el caso de las mujeres tiene que ver con que si no lo ofrecemos se nos puede arrebatar", apunta Irantxu Varela, de Faktoria Lila. No olvidemos que la mayoría de víctimas de explotación sexual son mujeres.