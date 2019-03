Los bomberos se niegan a participar en los desahucios

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han expresado en los últimos días su "total apoyo" a los compañeros de A Coruña que se negaron a participar en el desahucio de una anciana de 86 años en A Coruña y han comunicado su "total negativa" ha colaborar en más desalojos en la región.

En un comunicado han aseverado que los empleados públicos no son "títeres de la banca ni de sus servidores en el Gobierno", sino que su campo de trabajo es "el de la emergencia" y su deber es "prestar servicio a la ciudadanía".

El colectivo catalán de bomberos también ha mostrado su negativa a colaborar en más desalojos y han asegurado que sólo realizarán la apertura de viviendas "en casos de emergencia, como marca la ley".

Por su parte, los bomberos del Ayuntamiento de Murcia tampoco participarán en este tipo de actividades, ya que consideran que el cuerpo de bomberos está al servicio de los ciudadanos. Añaden que los bomberos están para prestar ayuda a los ciudadanos en situaciones de emergencia, y que este tipo de circunstancias de desahucio no entra dentro de su ámbito de actuación. "Si bien, hasta el momento, los bomberos de Murcia no han sido requeridos para ninguna actuación de este tipo, tampoco tienen intención de participar en ellas en ningún caso", han concluido.

Además el sindicato de UGT-Sindicato de Bomberos ha instado a los efectivos de la Comunidad Valenciana a no actuar en casos de desahucios, según ha informado este cuerpo en un comunicado. De esta forma, muestran su apoyo "total" a los compañeros de La Coruña. Han argumentado que "no se trata de ningún servicio de emergencia, ni de rescate a personas",. "Debe quedar clara la postura desde bomberos, que estamos para ayudar a la gente, y no para rescatar bancos", han concluido.