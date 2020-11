Tras varios días de espera y de ofertas, el Black Friday ha llegado. Las marcas y plataformas online de nuestro país, como Amazon, Zara o El Corte Inglés, ya han empezado a lanzar sus mejores ofertas. Este año, el Cuponazo de la Once se ha sumado a la jornada de ofertas con un sorteo muy especial.

En esta ocasión, todos aquellos jugadores que participen podrán ganar en el sorteo, que se celebra esta noche a partir de las 21:25 horas, una de las 427 tarjetas regalo de Amazon por valor de 50 euros cada una. Además de este nuevo premio, los participantes optarán, como cada viernes, al premio de 9 millones de euros del Cuponazo de la ONCE, o los 15 millones de euros del Cuponazo XXL, según explica la ONCE.

Para ser de los primeros en conocer los resultados, puedes seguir en directo el sorteo celebrado en Madrid a través de este enlace. La retransmisión comenzará a las 21:25 horas y el ganador será publicado también en la página web de laSexta.com.

¿Cómo participar en el sorteo del Cuponazo del Black Friday 2020?

Para poder participar en el sorteo del Cuponazo de la ONCE es necesario ser mayor de edad. Tampoco pueden participar los trabajadores de la ONCE. El resto de personas, lo único que tienen que hacer es adquirir un Cuponazo simple o Cuponazo XXL del Black Friday en alguno de los establecimientos de la ONCE o a través de la página web. La fecha del sorteo que aparece en el boleto debe corresponderse con el 27 de noviembre de 2020.

En caso de adquirirlo a través del portal web, los jugadores podrán consultar el resultado de su papeleta introduciendo sus datos personales y las cifras del cupón adquirido en este enlace. Tras completar todas las casillas, recibirá un correo electrónico con el resultado del sorteo. En el caso de resultar premiado, recibirá el regalo vía online para canjearlo, siempre y cuando acredite mediante fotografía o escaneado el cupón premiado.