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Bingo para los centros de mayores de País Vasco: podrán jugar con dinero gracias a una modificación legislativa

Los detalles Hasta ahora, jugar con dinero en centros de mayores podía suponer multas de hasta 60.000 euros, ya que apostar fuera de establecimientos regularizados es ilegal.

El bingo con dinero
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El Gobierno Vasco modificará la ley autonómica para que en los centros de mayores se pueda jugar al bingo con dinero, a 20 céntimos el cartón, una cantidad simbólica, tal y como habían pedido varias asociaciones de mayores. Sostienen que el bingo sin premio, no es bingo.

El debate comenzó en un hogar de jubilados en Bilbao, donde el cartón costaba 20 céntimos, hasta que la Ertzaintza les advirtió de una posible multa de hasta 60.000 euros, ya que jugar al bingo apostando dinero fuera de establecimientos regularizados es ilegal.

"Ni pies ni cabeza porque esto no es un juego, es entretenimiento", sostiene una mujer a la salida del centro. Hay casos y casos, y legalizarlo ha sido uno de los temas que se ha debatido este lunes en el Parlamento vasco. Algunos lo ven como un lugar con ánimo de lucro, mientras que otros consideran que es una actividad más.

"¿Qué lucro? ¿Qué se gana? ¿Qué puede valer un bingo, 40 euros?", pregunta una mujer. Mientras que Rosa, presidenta del centro de jubilados, rechaza que "se lucre nadie con 20 céntimos". "Vienen a jugar, a hacer amigas, a salir de casa...", afirma.

Dónde sí se juega con dinero

En toda España, solo hay dos comunidades donde sí se puede jugar con dinero de por medio. La primera es Galicia, aunque con limitaciones. Se le denomina Bingo Social y solo está permitido en residencias de mayores o asociaciones. No pueden superar las cuatro partidas al mes ni los 300 euros de premio.

En la Comunitat Valenciana, los límites son muy parecidos. Tan solo está permitido apostar dinero en el bingo en centros de atención para mayores de 65 años y centros de personas con discapacidad. En este caso, el máximo para el cartón son 20 céntimos.

"Cada partida, 50 céntimos. Bueno, porque vas con cinco cartones, si vas con tres son 30 céntimos, si jugara uno me costaría 10 céntimos", explica un aficionado.

En definitiva, es un precio simbólico, y para muchas personas mayores este juego significa algo más. "Me quitan la vida si me lo quitan porque esto es lo único que hago", declara una mujer. Porque para ellos, es una forma de distraerse, de reírse, disfrutar y, sobre todo, de combatir la soledad.

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