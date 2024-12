El 'bebé 81' que sobrevivió al devastador tsunami de Sri Lanka y fue rescatado del fango cumple 20 años

Han pasado 20 años desde que un tsunami que devastó países como Sri Lanka en diciembre de 2004. Y 20 años que ahora tiene Abilash, el famoso "bebé 81" que fue rescatado de entre el fango.

Con tan solo dos meses fue arrastrado por el agua. Ya en el hospital recibió el nombre de "bebé 81" por ser este el número de ingreso en el centro. Cuando sus padres lo encontraron en el hospital quisieron llevárselo a casa. Sin embargo, otras ocho familias más lo reclaman como su hijo.

Su custodia llega a los juzgados y el juez pide una prueba de ADN para verificar el parentesco. Sin embargo, solo los padres de Abilash lo reclaman legalmente. La historia tuvo un final feliz en el que Abilash pudo volver junto a su familia. Sin embargo, su infancia ha estado teñida de apodos como "el niño del tsunami" o "bebé 81" y se avergonzaba de su historia hasta que comenzó a interesarse por lo sucedido.

"Si he sobrevivido después de que tantas personas murieran, creo que algún gran poder más allá de nosotros me está protegiendo. Siempre considero a mis padres como dioses y son estos dioses los que me están protegiendo", cuenta Abilash 20 años después de sobrevivir al devastador tsunami.

Una historia mediática que llegó a todas las partes del mundo. Ahora Abilash se prepara para sus exámenes de secundaria y espera poder estudiar teconología de la información el año próximo.