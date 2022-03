En este debate especial sobre el caso Nevenka que se está celebrando en LaSexta con motivo del 8 de marzo, Beatriz Luengo expresa su rechazo hacia las letras de canciones que hablan de la pertenencia de una mujer a un hombre: "El hecho de que se esté romantizando este mensaje es muy peligroso", denuncia la intérprete.

"Compongo para artistas urbanos y siempre debatimos sobre qué línea se puede y cuál no sobrepasar en las canciones", porque sus letras calan en la sociedad, sobre todo en lo más jóvenes y muchos de ellos entienden mensajes como "sé que ya no me quieres, pero eres mía porque yo llegue primero" como una muestra de amor.

"Las personas no tienen que pasar los límites de ninguna manera", resalta Beatriz Luengo quien también habla de las terribles experiencias que han tenido que vivir muchas mujeres a lo largo de su vida: "Hace nada te sentías nerviosa o vulnerable ante un comentario bonito o positivo y te parecía que era normal. Agachabas la cabeza, dabas las gracias y rezabas para que no fuera a más". Puedes ver la intervención en este debate especial de Beatriz Luengo, en el vídeo principal de la noticia.