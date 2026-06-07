Una batalla campal con "inusitada violencia" en Valladolid se salda con siete detenidos y varios policías heridos

Los detalles Lo que comenzó como un altercado entre vecinos en el polígono de viviendas '29 de octubre' derivó en un enfrentamiento con los agentes.

En el polígono de viviendas '29 de octubre' de Valladolid, siete personas han sido detenidas tras un altercado vecinal que derivó en un enfrentamiento violento contra la Policía Nacional y Municipal. El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas del domingo en las calles Garza y Oropéndola, después de que la policía recibiera un aviso por un "alboroto". Al intentar identificar y separar a los congregados, los agentes fueron atacados, resultando heridos al menos cuatro policías. El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 confirmó el aviso y el traslado de los heridos para recibir atención médica.

Siete personas han sido detenidas en el polígono de viviendas '29 de octubre' de Valladolid, después de lo que comenzó como un altercado entre vecinos y, a la llegada de la Policía Nacional y Municipal, derivó en un enfrentamiento contra los agentes con "inusitada violencia" que ha dejado al menos policías heridos, según han señalado a Europa Press fuentes policiales y del 112.

El suceso se ha producido sobre las 7:00 horas de este domingo en la zona de las calles Garza y Oropéndola, cuando la sala conjunta de la Policía Nacional y Municipal ha recibido un aviso por "alboroto" en la puerta de una de las viviendas de la zona. En ese momento, se han desplazado hasta el lugar numerosos efectivos de ambos cuerpos.

Sin embargo, a su llegada, y al tratar de identificar y separar a las personas congregadas en el lugar, los agentes, según las mismas fuentes, han sido recibidos con "inusitada violencia", lo que ha derivado en un enfrentamiento que se ha saldado con siete personas detenidas por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y de lesiones, ya que al menos cuatro policías han resultado heridos, tres del Cuerpo Nacional de Policía y otro de la Policía Municipal.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha confirmado que ha recibido un aviso a las 7:33 horas por una pelea en la calle Garza de Valladolid, como consecuencia del cual había al menos dos agentes heridos, que posteriormente han sido trasladados por medios policiales para ser atendidos.

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