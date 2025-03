Felipe González, sobre el rey emérito: "Me inquietaba que saliera de Zarzuela, se montara en una moto y se fuera por ahí"

"Hablé con él hace unos cuantos meses, en una conversación de '¿cómo estás?'", afirmaba Felipe González en este programa de 'Lo de Évole' emitido en 2022 cuando era preguntado por su relación actual con el rey emérito.

Jordi Évole leía en ese momento una curiosa anotación que el expresidente del Gobierno hizo en su cuaderno en 1992. "Anotó: 'ausencia del rey'. [...] Los periodistas, en un corrillo, después de una sesión parlamentaria, le preguntaron por el rey y usted contestó: 'el rey no está'", comentaba.

"Eso, al día siguiente derivó en titulares a cuatro columnas donde medios de comunicación de este país que 'mojaban pan' y de que era usted quien había dado la pista", refería Évole."¿Había alguna intencionalidad de llamar la atención al rey?", preguntaba finalmente.

Según Felipe González, ese momento concreto no responde a nada relevante. "Usted nunca da puntada sin hilo", refería su entrevistador, a quien no acababa de cuadrarle la versión del político. "Que se fuera sin que yo supiera que se iba, eso no ocurrió nunca", afirmaba. Las ausencias de Juan Carlos I no le "mosqueaban" en demasía. "Yo tenía bastante responsabilidad en el control de los movimientos del Jefe del Estado. Nunca sería para mí una excusa no saber, porque yo debía saber", respondía.

"Me inquietaba que saliera de Zarzuela, se montara en una moto y se fuera por ahí con una moto y un casco, y yo lo sabía enseguida", acababa reconociendo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.