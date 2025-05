Las azafatas de vuelto piden ser iguales que los pilotos para poder acceder a la misma jubilación anticipada

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) denuncian no poder jubilarse anticipadamente como los pilotos a pesar de compartir riesgos similares. El decreto de 1986, que permite estas jubilaciones, no incluye a los TCP, lo que es cuestionado por la abogada Araceli Barroso. Una reciente sentencia favorable podría cambiar esta situación tras reconocer la jubilación anticipada a una trabajadora.

En los aviones, los tripulantes de cabina nos ayudan a estar más cómodos. No pilotan el avión, pero son los responsables de la seguridad y asumen los mismos riesgos que los pilotos. Aún así, no se les reconoce igual que a ellos ni tampoco pueden obtener ventajas del trabajo como el poder jubilarse antes.

Una de las personas que sufre esa discriminación es Ester Guerrero, que lleva casi 40 años trabajando como azafata. Ella ha relatado a laSexta que su trabajo conlleva unos esfuerzos físicos y mentales que impactan en su salud: "Alteraciones del sueño. Las alteraciones del sistema digestivo por los cambios horarios continuos. El tema de la presurización de los aviones".

Riesgos prácticamente iguales que los que sufren los pilotos. No obstante, ellos sí se pueden jubilar antes pese a que, como explica, "el espacio de trabajo es el mismo".

Esto se debe a que el decreto que regula esa jubilación adelantada, que es del año 1986, no incluye específicamente en el listado a las Tripulantes de Cabina de Pasajeros. "No tiene razón de ser es que los pilotos lo tengan y las TCPs no, o los TCPs no", denuncia la abogada Araceli Barroso.

Eso sí, es una situación que podría cambiar gracias a una reciente sentencia a la que un tribunal ha reconocido una jubilación anticipada a una trabajadora. Y lo ha reconocido con un argumento más. "Hay una discriminación indirecta, según dice la sentencia, por razón de sexo, porque está reconocido que el colectivo de TCP se está mayoritariamente integrado por mujeres", explica Barroso.

Ellas reconocen que si se modificase el decreto y las añadieran, se evitaría el periplo judicial que muchas emprenden para que le reconozcan lo que creen que es de justicia. "Aplicar el coeficiente reductor en la edad de jubilación, pues, obviamente, que tendría un claro impacto en nuestras condiciones de trabajo", apunta Sada Rexha, también azafata.

Porque, dicen, no es lo mismo volar cuando tienes 30 que cuando tienes 60. Ellos ya lo tienen reconocido, ahora lo esperan ellas.