El Ayuntamiento de Murcia ha informado del hallazgo de "varios expedientes de cese de actividad" dirigidos a distintos locales de ocio de la ciudad pero que todavía "no se han cumplido". Una situación similar a la que presentaba hasta ahora la discoteca Teatre, que el pasado domingo fue escenario de un trágico incendio que se cobró la vida de 13 personas. Así lo ha confirmado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, que ha dado breve cuenta de la investigación iniciada desde la corporación para averiguar qué falló exactamente en el proceso para cerrar el establecimiento y de los pasos que se están dando ahora para evitar situaciones similares en el futuro.

Desde este lunes, según ha indicado Pérez, el equipo municipal está acudiendo a todos los locales de ocio de la ciudad -comenzando en la zona de las atalayas- para "comprobar el cumplimiento de las licencias" y realizar así una "verificación del cumplimiento de las órdenes del cese". De esta manera han podido comprobar, como sucedió con la Teatre, que algunos tienen un expediente de cierre activado y que, sin embargo, se mantienen abiertos. Esto es, han encontrado establecimientos que están incumpliendo ese cese de la actividad.

Por ello, Pérez ha señalado que "se va a comprobar que se ha dado curso a la orden y petición del Ayuntamiento de Murcia de locales que no cumplen la normativa. Y se cerrarán en caso de no cambiar la situación". El Ayuntamiento intenta responder así a los fallos en el protocolo de actuación de la administración que provocaron que los técnicos municipales no acataran la orden de Urbanismopara el cierre "forzoso" de este complejo de discotecas, que tenía abierto un expediente para que cesara "necesariamente" su activididad".

"Hay intención por parte del Ayuntamiento de depurar hasta las últimas consecuencias", ha destacado la vicealcaldesa, que ha ahondado en este plan de actuación: "Se ha activado una línea de investigación cuyas diligencias siguen avanzando de forma reservada pero que están dando sus frutos. Ayer ya se apartó a las personas que intervinieron en estos expedientes". No obstante, no se han dado más detalles sobre este movimiento. En este sentido, Pérez se ha limitado a indicar que desde la corporación se han cuestionado "por qué no continuó el avance lógico (de cierre de las discotecas)".

En este sentido, ha precisado que, si bien el Ayuntamiento promovió ese "cese de la actividad" desde la Concejalía de Urbanismo, desconoce "lo que ocurre con posterioridad". Según pudo saber 'La Verdad de Murcia' este jueves, a esa petición de cierre "forzoso" realizada desde Urbanismo contestó el servicio de inspección señalando que, una vez "contactado con la titularidad aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización".

Se trata, sin embargo, de un proceso distinto a la petición de cierre, como ha confirmado Pérez: "En marzo de 2022 la empresa inicia un proceso paralelo para legalizar, son expedientes diferentes". Así las cosas, la vicealcaldesa ha finalizado señalando que la junta de gobierno "se ha centrado en la tragedia", y que el mismo Ayuntamiento "está tomando las medidas para que no ocurra jamás" una tragedia similar a la que sucedió hace unos días. Por ello, ha anunciado que "se va a proceder a la redacción de dos nuevos protocolos de urbanismo y licencia de actividades". Esto es, dos protocolos "que no existían antes" y que servirán para mejorar la "seguridad, el control y la agilidad" de estos procesos.