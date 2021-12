La Junta de Castilla-La Mancha poniendo el foco en dos de los problemas de la población de la región, la despoblación y la tardía edad de emancipación de los jóvenes, lanza el plan de ayudas para la adquisición de viviendas en entornos rurales para jóvenes.

Estas ayudas están enmarcadas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y tienen como objetivo ayudar a jóvenes menores de 35 años a comprar su primera vivienda en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

Ayudas directas: cuantías y plazos

Las cuantías de estas ayudas pueden llegar a alcanzar los 10.800 euros, no obstante una de las condiciones fundamentales es que no supere el 20% por ciento de la inversión y que el precio de la vivienda no exceda los 100.000 euros.

La fecha límite para solicitar estas ayudas finaliza el 11 de febrero de 2022. La documentación se puede presentar de forma telemática a través de la página web de vivienda o de manera presencial en cualquiera de los registros de la región.

El periodo de los gastos subvencionables está comprendido entre el 1 de enero de 2018 y como máximo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, estas ayudas, únicamente, serán aplicables a las adquisiciones de vivienda cuyo contrato de compraventa se encuentre sin formalizar cuando se realice la solicitud.

Requisitos principales:

Tener menos de 35 años en el momento de solicitar la ayuda.

en el momento de solicitar la ayuda. Poseer la nacionalidad española , o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza o residencia legal en España.

, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza o residencia legal en España. Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha .

. Estar en condiciones de suscribir un contrato público o privado de adquisición de una vivienda.

de adquisición de una vivienda. La unidad de convivencia debe disponer de unos ingresos anuales . En la web de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha se pueden consultar los diferentes umbrales.

. En la web de la se pueden consultar los diferentes umbrales. No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España.

de alguna vivienda en España. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

y con la Seguridad Social. Comprometerse, para el caso en que la ayuda sea concedida, a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses desde su entrega por la persona o entidad vendedora y fije su residencia habitual y permanente en la misma por un plazo de cinco años

2 millones de euros en ayudas

En Castilla-La Mancha hay un total de 845 municipios con menos de 5.000 habitantes, de los 919 con los que cuenta la región, y con esta línea de ayudas se espera que sirva de aliciente para que los jóvenes decidan desarrollar sus proyectos vitales en estas localidades.

Este año el plan de ayudas duplica la cantidad de la primera convocatoria de 2019, con una dotación total de 2 millones de euros. Gracias a este plan, se han beneficiado en la compra de vivienda las pasadas ediciones 280 jóvenes castellanomanchegos.