laSexta ha accedido a los audios que un joven de 22 años envió a un amigo tras asesinar a una menor de 14 años en Alcalá la Real, Jaén. Sucedió el pasado 15 de febrero y en esas notas de voz el joven explicaba lo que había hecho: "No sé tío, se me ha ido la puta cabeza".

"Sus amigas sabían que se había venido conmigo y le he dicho a Carlos que se suba, a ver si me puedo echar un último cigarro por lo menos. Los padres de la chica llamarán a la Policía dentro de poco, porque hace rato que tendría que haber estado en casa, o sea 0% jajaja", dice en ese mensaje de audio.

El joven, además, no muestra ningún signo de sentirse arrepentido y llega a señalar que lo que más le "duele" es "Japón": "Es que no paro de pensar Japón con la coña, es lo que más me duele, simplemente todos los esfuerzos truncados, adiós Japón, es que se me va la puta cabeza, yo no nací para existir en este mundo ni en ninguno".

"No le busques el sentido, en fin, yo lo dije siempre, que no me gustaba existir, que no estoy hecho para existir ni en sociedad ni en ningún sitio. Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata ¿o es que nunca me habías creído?", reconoce en esos audios.

laSexta también ha tenido acceso a los audios en los que el agresor llamaba a Emergencias 112 de Andalucía para comunicar el crimen. En la llamada, el joven mantiene un tono relajado y comunica lo sucedido con una tranquilidad llamativa.

"He matado a una chica y quería que viniesen", dice el asesino a la trabajadora que le atendió telefónicamente, que le preguntó dónde se encontraba. Él le dijo que estaba en el "Castillo de La Mota": "Que vengan a la entrada y los llevaré hasta el cuerpo".

El agresor asegura en la llamada que la menor "era conocida", pero niega tener con ella ninguna relación sentimental o de amistad. "Llevo una camiseta roja, les esperaré en la entrada", dijo.