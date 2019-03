Atrapados en una finca 120 temporeros sin cobrar y sin poder volver a su país

En una finca de Campos de Lepe se encuentran atrapados 120 temporeros búlgaros, y es que, la empresa para la que estuvieron trabajando les debe dinero y no pueden regresar a su país.

El empresario Antonio Rodríguez, ha reconocido la deuda, y se compromete por escrito a pagarles en cuanto pueda. LaSexta Noticias ha podido hablar con este empresario. Dice que su intención es saldar la deuda pero al haber tenido una campaña tan nefasta, no tiene liquidez.

Por ello, ha propuesto a los afectados pagarles el billete de vuelta a Bulgaria y firmar ante notario un documento comprometiéndose a devolverles el dinero en cuanto pueda.

Pero los trabajadores no están dispuestos a volver a su país con las manos vacías y sin fecha de cobro.Por el momento, viven en casas dentro de la propia finca, pero al no tener dinero, denuncian las malas condiciones en las que se encuentran, ya que no tienen ni para comer.

El miércoles una inspección de trabajo visitó la finca y a la espera de las conclusiones, al margen de las condiciones, la Subdelegación del Gobierno insta al empresario a buscar una solución para pagar cuanto antes a los temporeros.