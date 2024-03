Los animales, que se habían escapado de una finca próxima, fueron a por la atleta Carmen Suárez provocándole mordeduras y desgarros en el cuerpo. Ahora con un brazo roto y desgarros por todo el cuerpo, ya se recupera en el hospital de Gijón. Incluso, asegura a laSexta que también el ataque le ha dejado "un agujero en el glúteo".

Mientras Carmen atiende a los micrófonos de laSexta, dolorida y en el hospital, asegura no creer todavía estar viva. "Me tiraron de la carne, aquí en la pierna. Tengo otra mordedura aquí, también otra aquí... Por la ingle también me pillaron...", ha relatado la atleta que ya se encuentra más tranquila después de la pesadilla que vivió.

Había salido a entrenar como cualquier día, y cuando llevaba apenas tres kilómetros de recorrido, dos perros se abalanzaron sobre ella con extrema agresividad, de hecho, asegura que "estaban desquiciados, estaban como locos, idos" cuando la agarraron y no la soltaban.

Ahora puede contárnoslo, dice, gracias a su ángel de la guarda en el que se ha convertido el hombre que pasaba por allí con el coche que cuando "vio lo que estaba pasando empezó a ahuyentarlos con el claxon". Ese gesto, asegura, fue lo que le salvó la vida. Enseguida también llegó la Policía, que tuvo que disparar al aire para espantar a los perros, una mezcla entre mastín y pastor alemán.

Alicia Peñasco Cristóbal, lacera del albergue municipal de perros de la ciudad asturiana, fue quien luego capturó a los canes, que se encuentran custodiados en ese mismo lugar. De hecho, asegura que ya tenía "denuncias por agresiones de esos perros". Sin ir más lejos, hace una semana, otras tres personas sufrieron mordeduras en la pierna cuando se encontraban en la parcela privada.

El dueño no ha sido detenido, pero la Policía está investigando el caso.