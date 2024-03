La atleta Carmen Suárez cuenta que ha estado a punto de morir tras ser atacada por dos perros mientras entrenaba. Según ha contado a laSexta, había salido a correr por el campo cuando los animales, que estaban sueltos y sin vigilancia, se lanzaron a por ella con extrema agresividad.

"Estaban desquiciados. Estaban como locos, idos. Me tenían agarrada y no me soltaban", ha confesado. Unos ataques que le han provocado varios desgarros por todo el cuerpo y un brazo roto. "Me tiraron de la carne en la pierna. La ingle también me la pillaron", ha explicado.

Puede contárnoslo hoy, ha reconocido, gracias a su ángel de la guarda, un hombre que pasaba por allí con el coche. "Vio lo que estaba pasando y empezó con el claxon a ahuyentarlos", ha indicado. Un gesto con el que ha asegurado que le salvó la vida.

Tras esto, llego la Policía que tuvo que comenzar a disparar al aire para espantar a los perros. Sin embargo, ella no fue la única a la que lesionaron, y es que otro hombre resultó también herido leve.

Al parecer, los dos perros, una mezcla entre pitbull y pastor alemán, se habían escapado de una finca próxima. Esta no era la primera vez que atacaban a humanos, y es que tres personas ya habían sufrido mordeduras en las piernas cuando se encontraban en la parcela privada.

Los animales se encuentran ahora custodiados en el albergue municipal. El dueño no ha sido detenido pero la Policía está investigando el caso.