Un joven de 19 años ha sido víctima de una agresión homófoba grupal en Els Pallaresos, Tarragona, por parte de una decena de personas.

Según ha publicado Tarragona Digital, los hechos ocurrieron de madrugada durante las fiestas del municipio después de una pequeña discusión con una joven. "Todos me insultaban y me llamaban gay de mierda", ha asegurado la víctima para este medio.

La brutal agresión terminó con el joven en el suelo después de que le propinaran un puñetazo al tiempo que le decían "no deberías existir".

La madre del joven ha sido quien se ha puesto en contacto con el Observatorio contra la homofobia, desde donde han denunciado el ataque: "Damos total apoyo y acompañamiento".

No se trata de un caso aislado

Por desgracia, este ataque homófobo no se trata de un caso aislado, ya que las agresiones de este tipo no dejan de aumentar. Uno de los últimos ha tenido lugar en Barcelona, donde varios jóvenes fueron insultados y agredidos físicamente. Lo hizo público a través de Facebook una de las víctimas, que conocía a los atacantes: "No es la primera vez que me pasa. Muchas veces tengo que decidir si puedo ir por un sitio o no dependiendo de la hora que sea porque están ellos".

Después de la agresión, los jóvenes fueron al médico y también a la Policía para presentar varias denuncias.

También en Barcelona, en enero un joven sufrió una salvaje agresión homófoba en el metro. Cuatro agresores le increparon cuando iba a su trabajo, cuando se bajó del vagón le tiraron al suelo y le apalearon.