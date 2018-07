Manifestaciones en España en apoyo a Juana Rivas: "Es un atentado contra todas las mujeres"

Unas 150 personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado este viernes ante el Ministerio de Justicia para expresar su rechazo a la sentencia que condena a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores.

"Juana encarcelada, todas condenadas", han coreado. La convocatoria, difundida a través de las redes sociales por varios colectivos feministas, ha comenzado alrededor de las 19.00 horas. Tras una pancarta con el lema 'Basta ya de justicia patriarcal. Libertad para Juana' han empezado a aglomerarse los primeros asistentes.

Desde la acera han coreado cánticos como 'Juana encarcelada La Manada en la calle', 'Si tocan a Juana nos tocan a todas', 'Juana no estás sola', 'Un maltratador nunca es un buen padre'. 'Justicia de mierda la estáis juzgando a ella' y 'Defenderse no es un delito', 'Depuración jueces machistas', han gritado también.

Transcurridos unos 20 minutos, entre cánticos de 'que no, que no, que no tenemos miedo', los manifestantes han ocupado la calzada central de la calle San Bernardo por la que transitan coches, pese a las advertencias policiales. Agentes de la Policía presentes en la movilización han explicado que la concentración no estaba comunicada, por lo que el tráfico no ha sido cortado.