Sanidad alerta ante los peligros de no vacunar tras el primer caso de difteria en 30 años

Aparente tranquilidad hoy en el colegio del menor ingresado, todos los alumnos que estuvieron en contacto con él están ahora bajo vigilancia. La Consellería está revisando su calendarios de vacunación y administrando dosis a los que no la hayan recibido o les faltara alguna toma.

"No hay que preocuparse, todos aquellos que estén vacunados no tienen ningún problema y toda la población prácticamente está vacunada", afirma Boi Ruz, conseller de Salut.

Los padres no habían vacunado a su hijo contra la difteria, pero por el momento se desconcoien los motivos. "Empieza a haber un discurso peligroso contra la vacunación, un discurso peligroso que también se hace por parte de personas irresponsables en España. La vacunación ha salvado millones de vidas", apostilla el ministro de Sanidad Alfonso Alonso.

Desde hace tiempo existen movimientos antivacunas en España y otros países. MUchos padres e incluso doctores defienden la no inmunización, se nutren de páginas que aportan todo tipo de información sobre posibles efectos secundarios y animan a no vacunar. "Hay que trabajar con toda esta gente para informarles adecuadamente de la evidencia científica que hay con esas vacunas y convencerles de que tienen que vacunar a sus hijos, porque si no lo que puede pasar es esto", sostiene Francisco Álvarez, secretario del Comité de Asociación de Vacunas.

El pequeño continúa ingresado en la UCI del Hospital Vall d'Hebron, su estado es muy grave pero estable. Están a la espera de ver cómo reacciona a la antitoxina diftérica.