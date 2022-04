La bajada en el precio de la gasolina ya es una realidad, pues este viernes ha entrado en vigor la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible, medida incluida en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo. ¿Cómo puedo comprobar si me han aplicado el descuento?

Como se ha señalado anteriormente, esta nueva medida ha entrado en vigor a las 00:000 del 1 de abril de 2022 y estará a disposición de los conductores hasta una fecha límite: el 30 de junio de 2022. Hasta ese día, las gasolineras realizarán una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible.

¿Cómo puedo comprobar físicamente si me han aplicado el descuento?

Ante esta nueva medida, los conductores se preguntan cómo pueden verificar si la estación de servicio les ha aplicado la bonificación correspondiente.

La clave está en el ticket de compra. Así es, según recoge el Boletín Oficial del Estado, las gasolineras deberán incluir en "todos los documentos que expida con ocasión del suministro al menos una de las siguientes informaciones":

- El importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación, así como el importe de la bonificación aplicada.

- Referencia expresa a la aplicación de la bonificación recogida en este real decreto-ley.

De esta forma, lo único que debes hacer es comprobar tu ticket de compra, una vez hayas repostado. Sin embargo, es posible que las personas que acudan a repostar hoy no puedan comprobar en su ticket el descuento ya que esta obligación fijada en el BOE comienza a partir del 15 de abril de 2022. Cabe señalar que los clientes no necesitan pedir la rebaja en el precio, pues las gasolineras están obligadas a aplicarla directamente. Es decir, no hay que hacer ninguna gestión extra para beneficiarse del descuento.

¿Cómo funciona este descuento?

La bonificación en el precio de la gasolina corre a cargo del Estado y de las estaciones de servicio: de los 20 céntimos de rebaja, 15 corren a cargo del Estado y cinco de las estaciones de servicio.

Así, Hacienda ya ha publicado un formulario para que las gasolineras puedan solicitar el anticipo y recibirlo a partir de la semana que viene.