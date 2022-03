Carmen Pi, de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, asegura que con la ayuda anunciada por el Gobierno de 20 céntimos por litro de combustible, de los cuales 15 correrían a cargo del Estado y cinco a cargo de las propias gasolineras, por el momento son las estaciones de servicio las que tienen que asumir el coste.

"El gran problema es que las estaciones de servicio tenemos que asumir 20 céntimos por cada litro repostado. En el BOE pone que somos nosotros los que tenemos que devolver los 20 céntimos, nos quedamos a cuadros", ha explicado.

Lo cierto es que la rebaja entra en vigor este viernes, y no será hasta entonces cuando el Gobierno publique en Hacienda un formulario para solicitar el anticipo que llegará a partir de la semana que viene. Eso haría que durante los primeros días, la gasolineras tienen que adelantar el dinero.

Por ello, Pi denuncia que "la solución no es clara", que es posible que la pagina de Hacienda se cuelgue si todas las gasolineras de España hacen la solicitud el mismo día, y también porque "no es muy inmediato". "¿Van a tardar en una semana? Son 1.2000 euros al día de media, ¿cuánto vamos a tener que adelantar?". Asegura que esos 20 céntimos son "un dineral para las estaciones de servicio que somos empresas pequeñas, familiares".

"Yo me planteo cerrar, no puedo soportar esa carga", ha explicado la trabajadora, que avisa de que si el miércoles no tiene algo claro, "con el dolor de mi corazón tendré que cerrar".