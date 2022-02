Más de 500 agentes vigilan los puntos calientes de las bandas juveniles en Madrid. Se intesificará la vigilancia en los parques, en las zonas de encuentros y en los lugares donde el fin de semana pasado se producían las violentas agresiones.

En Seseña (Toledo), la Guardia Civil ya ha desarticulado una rama de los Dominican Don't Play, un grupo organizado que había establecido su cuartel general en un bar, según el atestado de la investigación al que ha tenido acceso laSexta.

Dentro, los detenidos protagonizaban constantes peleas que no pasaban desapercibidas entre los vecinos. La investigación arranca en octubre de 2021, tras el intento de asesinato de un joven en la urbanización El Quiñón del municipio.

La víctima identifica a los agresores como miembros de la banda Dominican Don't Play, se intervienen sus móviles, de los que se extrae contenido y aparcece diversa simbología relacionada con esta banda.

Además, los agentes detectan que por el barrio aparecen varias pintadas que utilizan para marcar su territorio. Gracias a la intervenciones de los teléfonos móviles ene los últimos días, los agentes sospechan la implicación de tres de ellos en la muerte del joven de 25 años, conversaciones donde hablan de las reyertas del fin de semana.

"Yo pienso que los chavales se han coronado. Ya lo de Atocha 'confirmao' que fue de los tigres, seguro, vamos. Tres en una noche. Esto no sale ni planeado", dice uno de ellos, a lo que otro responde: "Encima, el Asencio, cuando llega a casa, me manda la foto del cuchillo 'to ensangrentao' y me dice: '¿Lo limpio o qué?'".