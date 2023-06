El marido de la joven paraguaya residente en Lanzarote Romina Celeste Núñez, Raúl Díaz Cachón, ha pedido perdón por haberla matado a la familia de la víctima, a la suya y a la sociedad, "aunque no lo merezca" y ha dicho arrepentirse "profundamente" de lo que hizo.

Así se ha expresado este martes Díaz Cachón al ejercer su derecho a la última palabra en la tercera sesión del juicio por el homicidio de Romina, la madrugada de Año Nuevo de 2019, tras haber admitido los hechos por primera vez en cuatro años en la primera jornada.

"Me arrepiento profundamente de lo que pasó. Pido perdón a la familia, aunque no lo merezca, se lo ruego a la familia de Romina, a la mía y a la sociedad. Aceptaré la pena que me sea impuesta por este tribunal e ingresaré voluntariamente en prisión", ha dicho brevemente el autor confeso, que también ha agradecido al Jurado su participación en el proceso.

En esta última sesión, las partes han dado lectura a sus conclusiones finales y la acusación pública, ejercida por la letrada del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Pino de la Nuez, ha retirado su petición de delito de asesinato y se ha adherido a los informes de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, que han optado por pedir un delito de homicidio.

De este modo, el fiscal Jesús Lomba ha solicitado al jurado que condene a Díaz Cachón a 15 años y 9 meses de prisión: 12 años y seis meses por un delito de homicidio consumado, un año y nueve meses por maltrato habitual, seis meses por la agresión en el Gran Hotel Arrecife, 9 meses por la agresión en el domicilio los días previos a la muerte de Romina, así como tres meses por profanación de cadáver, además de una multa de seis euros al día durante seis meses por simulación de delito.