¿Arte o barbarie? Así ven un taurino y un antitaurino el mundo y la industria del toro

"Es el valor ecológico y genético que supone la crianza del toro", afirma el ganadero. "Maltrato animal legalizado. Yo no entiendo el arte del maltrato ni la cultura de la sangre", rebate el veterinario José Enrique.

En plena feria de San Isidro, ciclo taurino más largo e importante del mundo, se mantiene el pulso entre quienes hablan de arte o de barbarie. Un ganadero pro taurino y un veterinario antitaurino debate sobre la tauromaquia.

"Yo no soy violento. Lo que sí me parece violento es que acuda a un festejo taurino y me llamen asesino delante de mis hijos", explica el ganadero José Vázquez. "La tauromaquia es violencia contra un ser vivo criado exclusivamente para eso", contesta el antitaurino José Enrique Zaldívar.

Es una de las industrias que más público mueve en nuestro país según algunos analistas. laSexta Noticias pregunta a pro y antitaurinos qué pasaría si se prohibiese.

"Supone una pérdida ecológica", contesta el ganadero José Vázquez. "Sería una evolución de la moral y la ética de nuestra sociedad", argumenta el veterinario José Enrique Zaldívar.

La mayor controversia entre las dos posturas sigue girando en torno a la muerte del animal. Para unos representa, dicen, un institnto ancestral y para otros, la mayor expresión de la crueldad.