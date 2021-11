Pistoletazo de salida a la temporada de cenas navideñas, y aunque algunos siguen siendo cautelosos, muchos este año vuelven a la antigua normalidad. "Tengo una con los amigos, dos del trabajo, una con los del fútbol y la familiar", afirma un hombre a laSexta.

Sin embargo, y pese a ese casi 90% de población casi vacunada, las reuniones en lugares cerrados siguen suponiendo un riesgo. Para minimizarlo, hay algunas pautas a nivel individual: "Hay que ser responsable con el uso de la mascarilla; elegir muy bien el local, que sea amplio y esté bien ventilado, y que el grupo sea lo más reducido posible", señala el virólogo José Antonio López.

Algunas comunidades han tomado medidas al respecto. Además del pasaporte COVID, en Galicia, por ejemplo, se ha limitado a ocho personas el máximo por mesa. Allí, los hosteleros aseguran que están notando las restricciones: "Reservas hechas hace mucho tiempo van a cancelar", afirma Avelino Martínez, gerente del restaurante 'O Dezaseis'.

En Valencia, a la espera de si la Justicia autoriza el pasaporte COVID, mantienen las reservas y también la cautela. "Más que cancelaciones, la gente está preguntando la posibilidad de tener algún tipo de cláusula COVID", indica Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana.

En Madrid, donde no hay medidas anunciadas, ya es difícil encontrar mesa para grupos grandes: "Estamos viendo un aumento de volumen de facturación y ahora mismo estamos en cifras entre 2016 y 2017", subraya Manuel Rodríguez, responsable de 'Casa Manolo 1934'.

Mientras, desde el Gobierno autonómico se ha pedido a las empresas incluso que pongan test a disposición de sus trabajadores. Y añaden otra idea: elaborar planes de contingencia que incluyan, por ejemplo, dividir a los trabajadores en grupos burbuja.

En cualquier caso, la empresa no puede pedir pruebas de la vacunación. "Es el derecho a la intimidad, por el que no hay que facilitar a la empresa datos sensibles o personales, como si estás vacunado o has pasado la enfermedad", explica al respecto Lucía Ramírez, abogada de 'Reclamador.es'.