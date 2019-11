Si has tenido la oportunidad de viajar a Reino Unido o Estados Unidos y hacer una compra en algún establecimiento, a la hora de pagar probablemente te hayan preguntado “Would you like any cash back?” (“¿Quiere alguna devolución de dinero?”) y seguro que no has entendido absolutamente nada.

En estos países, el cashback es una práctica muy popular. En España, sin embargo, resulta algo relativamente nuevo. A continuación te explicamos qué es el cashback, para qué sirve y dónde puedes hacerlo.

¿Qué es exactamente el cashback?

Esta práctica nada tiene que ver con que vayan a devolverte una parte del dinero que has invertido en la compra que has hecho. El cashback es una nueva forma de sacar dinero de tu cuenta bancaria, de una forma sencilla y sin necesidad de acudir a un cajero automático de la entidad bancaria que te corresponda.

Al hacer una compra en un establecimiento, el dependiente del mismo te ofrecerá la posibilidad de pagar más dinero y devolverte la cantidad pagada de más en efectivo. Es decir, permite utilizar la caja de un supermercado o comercio pequeño para sacar dinero.

Por ejemplo, vas a comprar a tu supermercado habitual y realizas una compra de 40 euros. Una vez en caja para pagar tu compra, puedes solicitar al dependiente que te facilite 20 euros. De esta forma, a la hora de realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito, el trabajador te cobrará 60 euros: la suma del total de la compra más lo que quieres que te dé en efectivo.

A continuación, el dependiente te dará el dinero que le has solicitado. Así podrás disponer de efectivo sin necesidad de pasar por cajeros automáticos y sin pagos de comisiones innecesarias. El cashback es totalmente gratuito.

El cashback como forma de evitar comisiones

A día de hoy, los bancos pueden cobrar las comisiones que quieran cuando alguien que no es cliente utiliza sus cajeros automáticos. Esta regulación surgió después de que La Caixa, en 2015, decidiera empezar a cobrar dos euros por sacar efectivo de sus cajeros a clientes de otros bancos.

En aquel momento se abrió la veda al cobro de comisiones en cajeros automáticos, práctica a la que se sumaron muchos bancos. Una situación descontrolada, que fue conocida como la “guerra de los cajeros”, en la que el Gobierno tuvo que intervenir para determinar el tipo de cargos que se podían aplicar.

Muchas pequeñas entidades se vieron muy desfavorecidas y comenzaron a buscar alternativas para que sus clientes tuvieran opciones de retirar efectivo de manera gratuita y no pagando comisiones, a veces incomprensibles.

No te quedes sin efectivo en el Black Friday

Lo que realmente significa cashback es poder utilizar la caja de un supermercado para sacar dinero como si del cajero automático de un banco se tratase. Por esa razón, este viernes 29 de noviembre ahorra tiempo en buscar y encontrar cajeros para pagar en efectivo, sáltate las comisiones e invierte tu dinero en lo que realmente lo quieres gastar. Cashback puede ser tu aliado en este Black Friday 2019.