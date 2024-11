Rescate in extremis con final feliz. Con Noelia pudiendo contar cómo fue todo. Narrando cómo, gracias a un chaval de 16 años, sigue con vida a día de hoy. Porque la DANA, porque las inundaciones, la cogieron en Catarroja visitando a su madre. Porque todo fue, para ella, de repente.

"El nivel de lagua subió. Me llegaba por la cintura... y metí la cabeza en el toldo para no ahogarme y poder respirar", cuenta Noelia.

"Empezó a subir mucho el nivel del agua. Los vecinos nos dijeron que nos bajáramos de ahí. Nos llevó la corriente, y nos enganchamos a la persiana", relata.

Nadie sabe dónde está el joven, de 16 años y de nombre Enric, a quien Noelia busca localizar para poder dar las gracias: "Tenía el pelo corto, morenito..."

Tras tres horas de angustia, el rescate: "Me tiraron una sábana, pero la primera no pudo ser. Me caí al agua. Había muchas ramas, muchas cosas... Luego me la metí como un pañal. Había 20 o 30 personas tirando de mí".