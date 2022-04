Antes se ligaba en los bares, y ahora se hace en las aplicaciones de citas. Casi todos las hemos tenido "alguna vez", y aunque algunas parejas se sigan conociendo mientras toman algo, cada vez son mas las personas que se conocen gracias a Internet.

"Nos conocimos vía Facebook", afirma un joven, mientras otra cuenta que empezó a hablar con su pareja por Instagram. Y es que pese a que todavía a algunos les de vergüenza admitirlo, se ha convertido en algo muy habitual. "Estamos ayudando a normalizar que las parejas puedan decir abiertamente que se conocieron por Internet", señala Marian Riquelme, Brand Marketing Manager de Badoo.

Pero ¿por qué recurrimos a ellas? Unos lo achacan a la "timidez", mientras que otros lo usan para "conocer a más gente, sobre todo, a raíz del coronavirus". Precisamente, ha sido tras la pandemia cuando estas aplicaciones han tenido un gran tirón. En este sentido, Marian Riquelme afirma que "cuando estábamos encerrados en casa, no había opción de conocer gente nueva".

Una joven destaca en este vídeo que estas aplicaciones permiten "filtrar por edad y por gustos" por lo que, según dice, "tiene su parte que está bien". "Se usan para tener el trabajo previo hecho antes de conocerse en persona", expresa, por su parte, la Brand Marketing Manager de Badoo

Y aunque creamos que por las redes no se llega a nada, lo cierto es que uno de cada seis matrimonios se ha conocido online. Un ejemplo de ello son Cristina y Antonio, quienes coincidieron en una aplicación de citas. "Él me escribió y me dijo que quizás deberíamos hablar o conocernos", recuerda ella, tras lo que tuvieron una primera conversación. Ya han pasado 11 años de ese primer contacto y, entre medias, ha habido una "boda y niños".

Se trata de historias que empiezan tras una pantalla con uno de los mejores finales.