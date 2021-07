Los amigos de Samuel, el joven de 24 años asesinado este fin de semana en A Coruña, tienen claro que la paliza mortal que recibió estuvo motivada por su orientación sexual.

"Un chico le dijo 'para de grabarme, si no te voy a matar, maricón'", explica Lina, una de sus amigas presentes aquella noche y precisamente quien realizó la videollamada que desencadenó la tragedia.

La investigación oficial no concluye que la paliza fuera motivada por la orientación del joven, aunque no lo descarta. "La Policía Nacional trabaja de forma exhaustiva para, en la mayor brevedad posible, esclarecer los hechos y cuál es la naturaleza de los mismos", ha explicado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dejado claro que "no está excluida ninguna hipótesis, ni el delito de odio ni cualquier otro".

El titular de Interior ha querido precisado que por el momento no ha habido ninguna detención y que lo que sí se están produciendo son muchas declaraciones porque "se ha identificado a mucha gente que estaba en las inmediaciones" del lugar. "En lo que se sigue trabajando es en la identificación de los supuestos autores".

Todo parece que estalló cuando un grupo de jóvenes pensaron que los estaban grabando, cuando en realidad el grupo de amigos hacía una videollamada.

"Me decían que allí eran como siete personas. Le decían: 'te vas a morir, maricón de mierda, no tengo nada que perder'".

"A nuestro amigo lo han asesinado por homofobia", asegura uno de sus amigos que estaba allí presentes esa noche.

Sus amigos piden ayuda por redes sociales para ayudar a esclarecer lo que sucedió esa noche.