La víctima de 14 años de la Manada de Manresa ha declarado que los acusados le "amenazaron con una pistola" y le sirvieron alcohol hasta que casi perdió el conocimiento. "Empiezan a hacerme cubatas y ya no recuerdo nada más". "Mi amiga me dijo que (...) se tapaban para hacerlo y que me querían dejar tirada en río", ha declarado la menor.

Una noche infernal de la que tiene recuerdos puntuales: "Tengo 'flashes', recuerdo la pistola, recuerdo estar atemorizada, agobiada", ha contado

El miedo atroz le impedía defenderse de los seis hombres que, presuntamente, la violaron y del séptimo que se masturbaba mientras veía todo lo que pasaba. La víctima ha dicho que solo recuerda "que estaba llorando" y que "había mucha gente haciéndose pajas".

Hechos dramáticos que han indignado a la familia de la víctima. Su tío llegó a intentar agredir a los acusados a las puertas del juzgado.Tuvo que ser reducido por cinco mossos.

También ha declarado la amiga que acompañaba a la víctima aquella noche. "B. se la lleva a otra caseta. Al cabo de media hora vuelve con un reloj y dice: 'Quince minutos cada uno para tirársela'". Asegura que corrió detrás de ella y esto fue lo que se encontró: "Voy para allá y veo a todos de pie sin pantalones y a ella en el suelo". La amiga de la víctima, además, afirma que uno de los detenidos le amenazó con hacer daño a sus hermanas y a su padre si ponía alguna denuncia.

Todavía quedan por declarar la madre de la víctima y otras amigas que estuvieron en la fiesta, declaraciones que podrían aportar más datos a este caso.