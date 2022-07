Los farmacéuticos dicen 'basta'. Hartos de las amenazas que sufren por no dispensar medicamentos sin receta, se han movilizado para que imágenes como las que vemos en el vídeo no se vuelvan a producir. En él, vemos unos hechos ocurridos en 2020, cuando una clienta amenazó a farmacéuticos después de que no le entregasen un medicamento sin receta.

"Como mi madre pase una mala noche o le pase algo, acuérdate de mí", decía entonces la mujer. El 60% de las agresiones notificadas tienen que ver con situaciones así. En su mayoría son verbales (88%), pero en algunos casos llegan a ser físicas (12%).

Lo cierto es que, pese a lo que pueda parecer, estas agresiones no suelen denunciarse; en 2021, se notificaron 62, un delito que los farmacéuticos exigen comunicar.