INCIBE ha alertado de una estafa que circula a través de un correo electrónico en el que usan de gancho a Netflix. Según recoge la OCU, "está circulando un correo electrónico entre los usuarios de Netflix en el que se les alerta de un problema en el proceso de pago al renovar su suscripción".

La entidad señala que los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera suplantando a esta plataforma. Así, los estafadores mandar un mail en el que señalan que ha habido un problema "con el proceso de pago con la entidad bancaria y no pueden renovar su suscripción".

Los estafadores añaden un enlace en el cuerpo del texto con un formulario con tus datos personales y bancarios para proceder correctamente al pago. Por otro lado, incorporan en el asunto del correo y mensaje de atención: "Último recordatorio antes de cerrar mi cuenta".

La OCU explica que, si has recibido un correo, se debe marcar como no deseado y borrarlo de la bandeja de entrada. "Pero si has picado y les has proporcionado los datos de tu tarjeta de crédito o información personal, es muy importante que se lo comuniques a tu banco para que puedan tomar las acciones pertinentes, como la cancelación de la tarjeta que has introducido, por ejemplo", añade.