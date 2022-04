Un joven sufrió una agresión homófoba este pasado fin de semana en Bilbao después de que se negara a entregar un cigarrillo a su atacante, que le pegó un puñetazo. Posteriormente fue insultado por un grupo de unas 15 personas, según ha denunciado.

El Ayuntamiento de Bilbao ha condenado el ataque y ha pedido a los ciudadanos que no sean "cómplices de ningún tipo de violencia contra el colectivo LGTBI". Según ha relatado la víctima a Radio Euskadi, se encontraba acompañado en la zona del Paseo de Uribitarte fumando cuando un joven les pidió un cigarrillo. "Le dijimos que no, y me pegó un puñetazo en la cara", ha asegurado.

Seguidamente, un grupo de unas 15 personas comenzaron a insultarle con frases como "maricón de mierda, te vamos a matar". "Salí corriendo para otro lado, llamé a la Policía y siguieron viniendo detrás", ha explicado. Finalmente, el joven presentó una denuncia este pasado lunes ante la Ertzaintza, que ha abierto una investigación por los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

"Por desgracia, sabemos que es algo que pasa. Yo sé muy bien quién soy y no me afecta", ha señalado la víctima respecto a lo ocurrido.

Rechazo del Ayuntamiento

Como consecuencia de esta agresión, los grupos del Ayuntamiento de Bilbao han aprobado este miércoles una declaración en la que expresan su "rotundo rechazo" al ataque homófobo y manifiestan su "apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y amigas y personas de su entorno".

"Consideramos esta violencia como una grave vulneración de los derechos humanos y un problema social de primer orden, que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las personas LGTBI", ha señalado.

Además, el Consistorio ha mostrado su compromiso "en poner todos los recursos necesarios para que estos actos sean erradicados". "Este tipo de agresiones no son sino la expresión más despreciable de la violencia homófoba y de la falta de libertad que todavía padece nuestra sociedad en cuanto al respeto a la orientación sexual de las personas y contra la que este Consistorio se opone de manera contundente", ha dicho.

También ha advertido de que "estas conductas constituyen un ataque a los principios más esenciales de la democracia y del Estado de Derecho y recuerdan que la reivindicación y la lucha diaria por el avance en el reconocimiento de los derechos LGTBI, de la identidad y diversidad sexual y/o de género es más necesaria que nunca".

Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao ha insistido en "su compromiso por conseguir una sociedad bilbaína justa e igualitaria" y ha pedido a la ciudadanía que no sea "cómplice de ningún tipo de violencia contra el colectivo LGTBI".

"Todas y todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia homófoba denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido y a su entorno", ha concluido.