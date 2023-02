Una joven de 24 años ha denunciado a su pareja por secuestrarla, agredirla y amenazarla de muerte la madrugada del pasado sábado cuando se encontraba con una amiga. A las dos las llevó a una finca alejada, de noche, y les arrebató los teléfonos móviles para que no pudieran pedir ayuda.

"Me dice que nos va a llevar a un lugar donde no hay ni cobertura. Me dice: 'Esos dos agujeros son uno para ti y otro para mí. Te voy a matar y después me voy a suicidar yo'".

En ese momento entró en pánico y comenzó a golpear el coche, pidiendo que la dejaran huir, sin éxito. La joven había roto con el hombre después de una breve relación de cuatro meses, algo que él no soportaba. "Dos días antes me había agredido ya", ha relatado a laSexta.

Él accedió a dejar a la amiga en el domicilio de joven. Una vez a solas, volvió a quitarle el teléfono, leyó sus WhatsApp y comenzó a golpearla por todo el cuerpo hasta que intentó estrangularla: "Lo último que recuerdo es perder el conocimiento y, cuando me desperté, me había orinado encima".

Mientras, su amiga avisó a la Guardia Civil y estuvieron buscándola durante horas. Finalmente, su agresor la llevó a casa, donde mantuvo retenidas a ambas hasta la una de la tarde. Las obligó a salir con él para huir, pero ellas aprovecharon para recuperar sus móviles y enviar mensajes con la ubicación en tiempo real a varios amigos. Uno de ellos apareció con su coche y las puso a salvo.

Ante el juez negó haberla agredido y también los agujeros en el suelo, aunque sí reconoce estar con ellas en los mismos lugares esa noche. Pero, a pesar del riesgo, la jueza le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros y tiene prohibido comunicarse con ella, algo que ya ha incumplido. Mientras él está libre, ella siente que se vive en una cárcel: "Llevo sin salir desde que vine de los juzgados, no he vuelto a salir y si salgo tengo que hacerlo acompañada". Ahora lo cuenta para pedir protección porque tiene miedo de que le vuelva a pasar.